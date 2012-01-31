Владивостокский ГУМ может получить одного владельца

ЗАО «ФейрСток» (Владивосток), вместе с аффилированными лицами владеющее 92,51% акций ОАО «Торговый дом Владивостокский ГУМ», хочет стать единственным акционером старейшего торгового предприятия Владивостока.
Как стало известно «ЗР», акционеры ГУМа в конце 2011 года получили обязательное предложение о выкупе принадлежащих им акций по цене 552 рубля за одну обыкновенную акцию номиналом 0,125 рубля. Банковская гарантия предоставлена банком «Приморье».
Досье «ЗР»
В настоящее время уставный капитал ОАО «Торговый дом Владивостокский ГУМ» составляет 59 тыс. 559 рублей и разделен на 476 тыс. 472 обыкновенные акции номиналом 0,125 рубля. ЗАО «ФейрСток» (100% акций принадлежат зарегистрированной на Кипре компании «Леменда Лимитед») напрямую владеет 57,3% акций ГУМа, сыну экс-губернатора Евгения НАЗДРАТЕНКО Андрею принадлежат 8,41% акций.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».