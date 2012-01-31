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Владивостокский ГУМ может получить одного владельца

31 января 2012, 20:20
Как стало известно «ЗР», акционеры ГУМа в конце 2011 года получили обязательное предложение о выкупе принадлежащих им акций.

ЗАО «ФейрСток» (Владивосток), вместе с аффилированными лицами владеющее 92,51% акций ОАО «Торговый дом Владивостокский ГУМ», хочет стать единственным акционером старейшего торгового предприятия Владивостока.

Как стало известно «ЗР», акционеры ГУМа в конце 2011 года получили обязательное предложение о выкупе принадлежащих им акций по цене 552 рубля за одну обыкновенную акцию номиналом 0,125 рубля. Банковская гарантия предоставлена банком «Приморье».

Досье «ЗР»

В настоящее время уставный капитал ОАО «Торговый дом Владивостокский ГУМ» составляет 59 тыс. 559 рублей и разделен на 476 тыс. 472 обыкновенные акции номиналом 0,125 рубля. ЗАО «ФейрСток» (100% акций принадлежат зарегистрированной на Кипре компании «Леменда Лимитед») напрямую владеет 57,3% акций ГУМа, сыну экс-губернатора Евгения НАЗДРАТЕНКО Андрею принадлежат 8,41% акций.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».

#Новости#Владивосток#Бизнес
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