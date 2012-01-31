Владивостокский ГУМ может получить одного владельца

Как стало известно «ЗР», акционеры ГУМа в конце 2011 года получили обязательное предложение о выкупе принадлежащих им акций по цене 552 рубля за одну обыкновенную акцию номиналом 0,125 рубля. Банковская гарантия предоставлена банком «Приморье».