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Альфа-Банк снизил ставки по кредитам на покупку дома и коттеджа

2 февраля 2012, 20:13
Максимальный срок кредитования увеличен с 15 до 25 лет.
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Банки

Альфа-Банк улучшил условия кредитования по ипотечному кредиту, на который люди смогут себе покупать дама или коттеджи.

Теперь по данному продукту ставки снижены и составят от 10,5 % в долларах и от 12,5 % в рублях для объектов недвижимости в московском регионе; от 10,9 % в долларах и от 12,9 % в рублях для объектов недвижимости в других регионах РФ. Максимальный срок кредитования увеличен с 15 до 25 лет.

Альфа-Банк кредитует заемщиков, подтверждающих свои доходы как справкой 2НДФЛ, так и справкой по форме банка, а также данными бухгалтерской и управленческой отчетности — для владельцев собственного бизнеса, уточнили в пресс-службе кредитной организации.

"Золотой Рог".

#Новости#Банки#Дальний Восток#Общество
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