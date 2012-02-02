Альфа-Банк снизил ставки по кредитам на покупку дома и коттеджа

Теперь по данному продукту ставки снижены и составят от 10,5 % в долларах и от 12,5 % в рублях для объектов недвижимости в московском регионе; от 10,9 % в долларах и от 12,9 % в рублях для объектов недвижимости в других регионах РФ. Максимальный срок кредитования увеличен с 15 до 25 лет.