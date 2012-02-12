«Владстройкомплекс» не может сдать построенный дом в эксплуатацию

В Снеговую Падь, где построен новый микрорайон для военных и отставников, до конца года по плану должны перебраться до 2000 военнослужащих. А могло бы и больше. Так, уже готовый 150-квартирный дом у его строителей уже четыре месяца не принимают.
О том, что строительство жилого микрорайона в Снеговой Пади ведет «Дальспецстрой», знают все. На самом деле на возведении объектов в микрорайоне заняты - кто на субподряде, кто по прямому договору с ведомствами Министерства обороны РФ - и другие стройорганизации. Так, ООО «Владстройкомплекс» в 2009 г. подписало государственный контракт с Министерством обороны РФ в лице Анатолия СЕРДЮКОВА и с Федеральным казенным предприятием «Управление заказчика капитального строительства МО РФ» (УЗСК) на строительство 15-этажного 150-квартирного жилого дома, начиная с разработки документации и заканчивая поставкой оборудования.
Однако генподрядчику вручили готовую документацию, и по ходу дела, как часто бывает в строительстве, возникли корректировки проекта, что влияло на сроки выполнения работ. Всякий раз технические изменения согласовывались со специалистами регионального УЗКС, осуществлявшими технический надзор. Не быстро, учитывая бумажную волокиту в военном ведомстве. Однако в 2011 году документооборот и вовсе остановился. Генподрядчик это связывает с приходом в феврале к руководству в региональном управлении новых людей.
Ладно бы, перестали согласовывать технические бумаги по объекту, так приостановили и финансирование. Согласно госконтракту, РУЗКС по факту выполненных работ обязан ежемесячно производить финансирование подрядчика. Однако первые и пока единственные оплаты в 2011 году были произведены только в мае, хотя работы на объекте не прекращались и документооборот в одну сторону шел. Но с тех пор решение всех вопросов по окончанию строительства дома прекращено.
ООО «Владстройкомплекс» не получало никаких претензий – технических, юридических, экономических - о качестве и сроках выполнения договора ни со стороны Минобороны, ни со стороны РУЗКС. Технический контроль шел, рабочие замечания устранялись ООО. И вот договор выполнен.
Дом уже четыре месяца стоит в ожидании приемки. У него даже адрес есть - ул. Адм. Горшкова,32. Но, не будучи принятым от заказчика, дом не может быть сдан в эксплуатацию. «Владстройкомплекс» содержит охрану, платит за электроэнергию, с началом отопительного сезона платит еще и за тепло – 150 квартир, шутка ли, какие убытки! Надо полагать, где-то военные ждут жилья и с удовольствием встретили бы Новый год в новых квартирах. ООО ожидает сдачи дома и получения окончательного расчета – чуть более 15 млн рублей. Может, в РУЗСК полагают, что сумма слишком оптимистична для компании-застройщика?
- Начиная с июля мы написали письма в РУЗКС, Минобороны, президенту, губернатору, полпреду, - говорит гендиректор ООО «Владстройкомплекс» Андрей ТКАЧЕНКО. – Откликнулся только полпред Виктор ИШАЕВ, переправив письмо в РУЗКС. Спустя четыре месяца мы начали оттуда получать отписки о том, что сотрудники самого же РУЗКС в свое время то неправильно заполнили какие-то формы, то не тот индекс присвоили объектам, мол, они за это будут наказаны.
Строители уж заподозрили неладное. Возможно, в надежде, что ООО «созреет», начальники РУЗКС выдерживали четырехмесячную паузу? «Владстройкомплекс» ничего не понял и стал получать претензии по выполнению контракта… В итоге ООО «созрело» в обратную сторону и обратилось в Арбитражный суд Приморского края, надеясь доказать беспочвенность доводов представителя госзаказчика - РУЗКС - в невыполнении обязательств по контракту. Сегодня, 6 декабря, у сторон первая досудебная встреча в арбитраже.
Микрорайон Снеговая Падь - яркий флаг, символизирующий заботу правительства о кадровых и ушедших в запас военных, которые, заметим, в последние годы чувствовали себя не слишком нужными родине. Теперь тут, слава богу, есть что продемонстрировать хоть лейтенанту, хоть Главнокомандующему благодаря нескольким компаниям-застройщикам, в том числе ООО «Владстройкомплекс», которое кроме жилого дома строит в микрорайоне еще и детский сад, и поликлинику.
Но у ООО – одна беда: в отличие от главного застройщика микрорайона «Дальспецстроя», работающего напрямую с министерством обороны, у «Владстройкомплекса» есть посредник – заказчик - Управление регионального заказчика капитального строительства Минобороны РФ, новое руководство которого никак не хочет понять, что долг красен платежом. Ольга ЖУРМАН, «Золотой Рог».