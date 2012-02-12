«Владстройкомплекс» не может сдать построенный дом в эксплуатацию

Дом уже четыре месяца стоит в ожидании приемки. У него даже адрес есть - ул. Адм. Горшкова,32. Но, не будучи принятым от заказчика, дом не может быть сдан в эксплуатацию. «Владстройкомплекс» содержит охрану, платит за электроэнергию, с началом отопительного сезона платит еще и за тепло – 150 квартир, шутка ли, какие убытки! Надо полагать, где-то военные ждут жилья и с удовольствием встретили бы Новый год в новых квартирах. ООО ожидает сдачи дома и получения окончательного расчета – чуть более 15 млн рублей. Может, в РУЗСК полагают, что сумма слишком оптимистична для компании-застройщика?