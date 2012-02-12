Во Владивостоке начали укреплять фундамент рухнувшего дома

Все жильцы, оставшиеся без крова, переселены в гостиницу, где проживают и сейчас. Оплачивает их проживание муниципалитет. При этом жителям предоставлена альтернатива - люди вместо гостиницы могут арендовать себе временное жилье, что также будет оплачено, сообщает пресс-служба администрации Владивостока. "Золотой Рог".