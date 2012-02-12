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Во Владивостоке начали укреплять фундамент рухнувшего дома

12 февраля 2012, 14:48
По результатам экспертизы принято решение восстановить поврежденную часть здания.
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ЖКХ

Как сообщают специалисты управления содержания жилфонда администрации города, начинаются работы по укреплению фундамента дома на Руднева, 5.

По результатам экспертизы принято решение восстановить поврежденную часть здания. Для этого необходимо капитально укрепить фундамент, восстановить стены, перекрытия и кровлю.

Все жильцы, оставшиеся без крова, переселены в гостиницу, где проживают и сейчас. Оплачивает их проживание муниципалитет. При этом жителям предоставлена альтернатива - люди вместо гостиницы могут арендовать себе временное жилье, что также будет оплачено, сообщает пресс-служба администрации Владивостока. "Золотой Рог".

#Новости#ЖКХ#Владивосток#Общество
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