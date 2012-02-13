Дальневосточная рыба плывет в ВТО

«Но мы охватываем примерно 40% всероссийского производства рыбопродукции. Большинство же отечественных производителей пока не имеет соответствующих систем производственного контроля и систем анализа рисков. Это позволит крупнейшим импортерам рыбопродукции в Россию потребовать отмены санитарно-ветеринарных требований, которые их не устраивают (например, по процентному содержанию глазури). Если российское законодательство не позволяет замораживать рыбопродукцию по их усмотрению – значит, нужно «заморозить» само российское законодательство, - уверен Герман Зверев. - Причем уже готова и удобная формулировка: в соответствии с решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 880 «Об утверждении технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» «вживление» в российскую пищевку систем производственного контроля ХАССП растянется до 15 февраля 2015 года. Таким образом, импортеры получат шанс на три года прогнуть планку ветеринарного контроля под себя. Последствия понятны: гиганты рыбопереработки (или созданные ими в России дочерние и аффилированные компании) легко обыграют на этом поле финансово маломощных российских рыбопереработчиков».