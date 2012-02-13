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"Порт Ванино" начал терять контейнерные грузы

13 февраля 2012, 18:24
Сокращение контейнеров порт перекрыл ростом перевалки лесных грузов на экспорт.
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ВЛАДИВОСТОК, 13 февраля, ZRPRESS. ОАО "Ванинский морской торговый порт" ("Порт Ванино", Хабаровский край) в январе 2012 года перевалил 237 TEU (эквивалент 20-футового контейнера) контейнерных грузов, что в 3,7 раза меньше, чем в январе 2011 года. В то же время общий показатель перевалки грузов вырос на 2%, до 472,4 тыс. тонн.

"Контейнерный рынок в начале года "просел". К примеру, Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) в январе недобрал 1,84% к прошлому году, и это при том, что у ВМТП есть базовая компания в лице Транспортной группы FESCO. Для Ванино это оказалось более серьезно", - отмечает источник в отрасли.

Сокращение контейнеров порт перекрыл ростом перевалки лесных грузов на экспорт (104,4 тыс. тонн в январе 2012 года против 83,5 тыс. тонн годом ранее) и увеличением грузооборота паромной переправы Ванино-Холмск (146,3 тыс. тонн в январе 2012 года против 105,2 тыс. тонн годом ранее.

Напомним, что именно сокращение перевалки грузов миноритарные акционеры порта ставят в вину нынешнему менеджменту порта.

Досье "ЗР"

ОАО "Ванинский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания в порту Ванино. Основными грузами являются уголь, цветные и черные металлы, лес и пиломатериалы, руда, контейнеры. С Сахалином порт связывает железнодорожная паромная линия Ванино - Холмск. Государству принадлежит 55% капитала ОАО (73,33% обыкновенных акций), En+ Олега ДЕРИПАСКИ через Soleggiato Investments владеет 28,1% (21,6% голосов).

Госпакет акций "Порта Ванино" может быть повторно выставлен на аукцион весной 2012 года, а в качестве инвестиционного консультанта выбран "ВТБ Капитал".

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

#Новости#Итоги#Дальний Восток#Бизнес
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