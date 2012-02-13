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В совет директоров аэропорта Хабаровска вошел представитель аэропорта Инчхон

13 февраля 2012, 18:14
В совет директоров ОАО "Хабаровский аэропорт" вошли представители южнокорейской государственной корпорации "Международный аэропорт Инчхон".

ХАБАРОВСК, 13 февраля, ZRPRESS. В совет директоров ОАО "Хабаровский аэропорт" вошли представители южнокорейской государственной корпорации "Международный аэропорт Инчхон" (Incheon International Airport Corporation), банка ВТБ и Промсвязьбанка.

Собрание акционеров было созвано по требованию южнокорейской корпорации, в июле 2011 года купившей 10% акций ОАО "Хабаровский аэропорт".

В том числе в состав совета вошел исполнительный директор группы планирования и координирования корпорации "Международный аэропорт Инчхон" КВАН Су Ли, управляющий филиалом ВТБ в Хабаровске Евгений ОРЛОВ и старший вице-президент Промсвязьбанка Константин БАСМАНОВ.

"Надеемся, что введение в состав совета директоров представителей компаний-партнеров будет способствовать скорейшей реализации планов по развитию аэропорта Хабаровск", - говорится в сообщении аэропорта.

Досье "ЗР"

ОАО "Хабаровский аэропорт" учреждено в соответствии с распоряжением правительства Хабаровского края в 2005 году, в 2006 году 100% акций было консолидировано ЗАО "Альянс-Пром". В 2010 году "Альянс-Пром" продал их ЗАО "Кварц-Инвест" (75%) и Panadero Investments Ltd (24,9%), совладельцем и управляющим партнером которого является председатель совета директоров аэропорта, бывший президент "Альянс-Прома" Константин БАСЮК.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

#Новости#Хабаровск#Бизнес
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