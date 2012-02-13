В совет директоров аэропорта Хабаровска вошел представитель аэропорта Инчхон

ОАО "Хабаровский аэропорт" учреждено в соответствии с распоряжением правительства Хабаровского края в 2005 году, в 2006 году 100% акций было консолидировано ЗАО "Альянс-Пром". В 2010 году "Альянс-Пром" продал их ЗАО "Кварц-Инвест" (75%) и Panadero Investments Ltd (24,9%), совладельцем и управляющим партнером которого является председатель совета директоров аэропорта, бывший президент "Альянс-Прома" Константин БАСЮК.