Внимание! Во Владивостоке изменены приоритеты движения автотранспорта

ВЛАДИВОСТОК, 13 февраля, ZRPRESS. На пересечении улиц Русской и Адмирала Горшкова появились дополнительные информационные таблички для привлечения внимания водителей к новым дорожным знакам. Напомним, что 26 января 2012 года на данном перекрёстке изменились приоритеты движения автотранспорта. Теперь направление главной дороги на данном перекрестке проходит с улицы Русской на Адмирала Горшкова и в обратном направлении.