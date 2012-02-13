Внимание! Во Владивостоке изменены приоритеты движения автотранспорта

ВЛАДИВОСТОК, 13 февраля, ZRPRESS. На пересечении улиц Русской и Адмирала Горшкова появились дополнительные информационные таблички для привлечения внимания водителей к новым дорожным знакам. Напомним, что 26 января 2012 года на данном перекрёстке изменились приоритеты движения автотранспорта. Теперь направление главной дороги на данном перекрестке проходит с улицы Русской на Адмирала Горшкова и в обратном направлении.
Как сообщили в управлении содержания жилищного фонда и городских территорий администрации Владивостока, изменения схемы проведено с целью обеспечения безопасности движения на новых маршрутах общественного пассажирского транспорта №98д и №98ц "Луговая - Снеговая падь - Луговая". После мониторинга ситуации на данном перекрёстке специалисты примут решение о возможности установки здесь светофорного объекта.
Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде данного участка улично-дорожной сети и руководствоваться Правилами дорожного движения и установленными дорожными знаками, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
«Золотой Рог».