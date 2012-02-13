zr.media
ГлавноеВсе новости

Внимание! Во Владивостоке изменены приоритеты движения автотранспорта

13 февраля 2012, 18:31
На пересечении улиц Русской и Адмирала Горшкова появились дополнительные информационные таблички для привлечения внимания водителей к новым дорожным знакам.

ВЛАДИВОСТОК, 13 февраля, ZRPRESS. На пересечении улиц Русской и Адмирала Горшкова появились дополнительные информационные таблички для привлечения внимания водителей к новым дорожным знакам. Напомним, что 26 января 2012 года на данном перекрёстке изменились приоритеты движения автотранспорта. Теперь направление главной дороги на данном перекрестке проходит с улицы Русской на Адмирала Горшкова и в обратном направлении.

Как сообщили в управлении содержания жилищного фонда и городских территорий администрации Владивостока, изменения схемы проведено с целью обеспечения безопасности движения на новых маршрутах общественного пассажирского транспорта №98д и №98ц "Луговая - Снеговая падь - Луговая". После мониторинга ситуации на данном перекрёстке специалисты примут решение о возможности установки здесь светофорного объекта.

Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде данного участка улично-дорожной сети и руководствоваться Правилами дорожного движения и установленными дорожными знаками, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

«Золотой Рог».

#Новости#Дороги Владивостока#Владивосток#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56