Безвизовая перспектива для Приморья

«Туристы едут туда, где их ждут не только на словах, но и на деле, туда, где не только есть что посмотреть, но и достаточно, простите за прозу жизни, чистых туалетов на хорошо освещенных, а главное, безопасных улицах города, где прохожие приветливы и владеют английским, чтобы ответить на несложные вопросы, которые неизбежно возникают у любого человека в чужом городе. А пока у нас, к сожалению, дальше разговоров дело не идет, - говорит руководитель другой владивостокской турфирмы, пожелавший остаться неназванным. - Притом что федеральной властью сделано немало - это и беспрецедентное решение о предоставлении нашему аэропорту статуса «открытого неба», и финансовые вливания в строящуюся к саммиту инфраструктуру, и введение безвизового пребывания, которое, скорее всего, будет принято, - к сожалению, это не решает всех проблем въездного туризма. И уж тем более здесь мало что зависит от нас, туристических компаний. Мы можем сколь угодно креативить, разрабатывая захватывающие маршруты, но будут ли они действительно востребованы, принесут ли ожидаемую прибыль (ведь туризм – не социалка, это бизнес!), вот в чем вопрос. К сожалению, у нашего города пока все еще негативный имидж – даже в глазах россиян, не говоря уже о зарубежных туристах. Поэтому наша компания перестала тратить усилия на развитие местных направлений и сконцентрирована сегодня исключительно на выездном туризме – в те страны, где и с сервисом все в порядке, и на улицах безопасно».