Добровольные пожарные Приморья готовятся к пожароопасному периоду

Тушить палы сухой травы добровольных пожарных учил преподаватель специальности «пожарная безопасность» ДВГГТК Валерий Емельянов, в прошлом опытный пожарный. По его словам, зима в этом году в Приморье выдалась бесснежная, что обостряет пожароопасную обстановку. Прошлогодняя сухая листва и трава могут легко загореться и нанести ущерб, как природе, так и людям.