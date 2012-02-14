Экспорт лосося в Китай нужно сократить

- Я как человек, проработавший всю жизнь в рыбной отрасли, считаю, что сокращение количества норвежской семги не оставит российский рынок без рыбы. Ведь в России за минувший год было выловлено 450 тысяч тонн лосося, причем природного, а не выращенного в искусственных условиях, - отметил Георгий Мартынов. - Здесь проблема в другом. Россия продает лосось в Китай. Ежегодно мы экспортируем туда больше 100 тысяч тонн этой рыбы. Государство должно создать такие экономические условия, при которых отечественные добывающие компании не платили бы 18% НДС, чтобы поставлять рыбу на внутренний рынок. В том же Китае НДС на порядок ниже. Необходимо заинтересовывать и поощрять рыбаков.