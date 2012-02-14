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Экспорт лосося в Китай нужно сократить

14 февраля 2012, 23:27
Депутаты думы Владивостока считают, что если Россельхознадзор введет запрет на ввоз норвежской рыбы в Россию, это поможет продвинуть на рынок рыбу, выловленную приморскими предприятиями.

Депутаты думы Владивостока считают, что если Россельхознадзор все-таки введет запрет на ввоз норвежской рыбы в Россию, это поможет продвинуть на рынок рыбу, выловленную приморскими рыбодобывающими предприятиями, сообщает корр. РИА PrimaMedia.

- Проблемы никакой нет. Не станет семги, большим спросом будет пользоваться наша рыба, выращенная в дикой природе. В Приморье водится столько полезной рыбы: нерка, кета, кижуч, горбуша. Разве можно сравнивать нашу рыбу с семгой, выращенной в искусственных условиях? Будем есть свою рыбу - станем здоровее, - сказала депутат Думы города Владивостока, директор ООО «Дальрыбпорт» Людмила ТАЛАБАЕВА. - И даже если запретят ввоз норвежской продукции, может произойти переориентация, и часть объема лосося, выловленного в российских водах, уйдет на внутренний рынок. Тем более Правительство РФ стремится развивать рыбопромышленный комплекс страны.

Аналогичную позицию занял депутат Думы города Владивостока Георгий МАРТЫНОВ.

- Я как человек, проработавший всю жизнь в рыбной отрасли, считаю, что сокращение количества норвежской семги не оставит российский рынок без рыбы. Ведь в России за минувший год было выловлено 450 тысяч тонн лосося, причем природного, а не выращенного в искусственных условиях, - отметил Георгий Мартынов. - Здесь проблема в другом. Россия продает лосось в Китай. Ежегодно мы экспортируем туда больше 100 тысяч тонн этой рыбы. Государство должно создать такие экономические условия, при которых отечественные добывающие компании не платили бы 18% НДС, чтобы поставлять рыбу на внутренний рынок. В том же Китае НДС на порядок ниже. Необходимо заинтересовывать и поощрять рыбаков.

"Золотой Рог".

#Новости#Рыбная отрасль#Дальний Восток#Рынки
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