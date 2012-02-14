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Электричка довезет в аэропорт Владивостока уже в июне

14 февраля 2012, 16:44
На завершение проекта организации интермодальных пассажирских перевозок по маршруту Владивосток – аэропорт Кневичи ОАО «РЖД» в 2012 году предусмотрено 1,46 млрд рублей.

На завершение проекта организации интермодальных пассажирских перевозок по маршруту Владивосток – аэропорт Кневичи ОАО «РЖД» в 2012 году предусмотрено 1,46 млрд рублей.

В 2012 году предстоит завершить работы по строительству пунктов посадки и высадки пассажиров на станциях Владивосток, Вторая Речка, Угольная, остановочном пункте Аэропорт и по реконструкции существующей инфраструктуры на участке Владивосток – Артем-Приморский-1. Ввод проекта в постоянную эксплуатацию запланирован на июнь.

«Золотой Рог».

#Новости#Проект «Наш город»#Владивосток#Общество
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