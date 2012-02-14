Электричка довезет в аэропорт Владивостока уже в июне

В 2012 году предстоит завершить работы по строительству пунктов посадки и высадки пассажиров на станциях Владивосток, Вторая Речка, Угольная, остановочном пункте Аэропорт и по реконструкции существующей инфраструктуры на участке Владивосток – Артем-Приморский-1. Ввод проекта в постоянную эксплуатацию запланирован на июнь.