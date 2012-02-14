Электронные торги подстегнули в Приморье кредиты

Получить кредит может малый бизнес с годовой выручкой до 60 млн рублей. Кредит предоставляется на срок до трех лет без залога на любые цели и может быть оформлен как на юридическое лицо, так и на собственника бизнеса. Новая кредитная программа Сбербанка «Бизнес-актив» позволяет заемщику получить целевой кредит на покупку оборудования для его использования в коммерческой деятельности, в дальнейшем оно является единственным залогом. Аналогичным образом устроена кредитная программа «Бизнес-недвижимость». Также в 2011 году успешно стартовал проект «Корпоративное страхование» Сбербанка, несколько сот полисов было выдано клиентам банка за это время от лидеров страхового бизнеса - ВСК, Альянс (Росно), Росгосстрах, МАКС и Ингосстрах. И если на первом этапе наиболее востребованными оказались услуги имущественного страхования (автотранспорт, недвижимость, товарно-материальные запасы), то в 2012 году Сбербанк, дополнив продуктовую линейку новыми видами страхования: страхование от несчастных случаев и перерывов в производстве, страхование гражданской ответственности и сельскохозяйственных рисков, получит динамику и в новом направлении.