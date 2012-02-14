Электронные торги подстегнули в Приморье кредиты

В 2011 году короткие кредиты уступили место «длинным» деньгам, а банки во всеуслышание заявили, что готовы поддерживать инвестиционные проекты. Итог - кредитный портфель направления «малый и средний бизнес» коммерческих банков в Приморье в среднем за год увеличился на 34%.Под честное слово
В СКБ-банке ставят акцент на ряде моментов, которые очень важны для предпринимателей - например, готовность банка кредитовать за сутки с момента обращения предпринимателей на 2 млн рублей на срок 7 лет без обеспечения. «То есть ни поручительств, ни залогов, только честное слово! Это смелое решение себя полностью оправдало - мы увеличили объемы выдач в 3 раза. Если говорить об интересных решениях, то одно из них - кредитование клиентов малого и среднего бизнеса под приобретаемое имущество, 30 % от стоимости которого необходимо обеспечить залогом либо поручительством»,- говорит заместитель председателя правления СКБ-банка Евгений ПАВЛОВ.
По словам главного специалиста Управления по работе с малым бизнесом НОМОС-РЕГИОБАНКа Сергея РУМЯНЦЕВА, внедрена новая линейка кредитных продуктов, состоящая из 13 кредитных программ для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Помимо популярных овердрафтов, беззалоговых кредитов и кредитов под легкое обеспечение - до 100% товаров в обороте - у клиентов банка появилась возможность воспользоваться долгосрочными инвестиционными кредитами - до 10 лет. Особенно интересными стали также специальные кредитные продукты - коммерческая ипотека, кредит на приобретение оборудования, автокредит для бизнеса, банковская гарантия. Абсолютные новинки 2012 года - кредит на участие в торгах, аукционах, тендерах, гарантия на обеспечение исполнение госконтракта, кредит на исполнение госконтракта.
Начальник отдела развития кредитования малого бизнеса Прим-соцбанка Алексей ПАСТУХОВ выделяет в качестве интересных продуктов для бизнеса экспресс-овердрафт, по которому программой автоматически производится расчет возможного лимита. Решение о лимите кредитования предоставляется всего в течение 15 минут. Помимо этого, упрощенные технологические процедуры кредита «Бизнес-хит» сегодня позволяют принимать решение по кредиту в течение 24 часов.
Менеджер по маркетингу и рекламе Примтеркомбанка Ирина НОЖКИНА отмечает, что в 2011 году для более эффективной помощи представителям малого предпринимательства в расширении их бизнеса, банком был разработан ряд программ кредитования, в которых учитывались наиболее встречаемые проблемы предприятий, например, такие, как залоговое обеспечение кредита, стоимость кредита. Предоставляемое обеспечение может быть сборным или частичным, или обеспечено обязательством Гарантийного фонда Приморского края.Скорринг-продукт
По мнению приморских специалистов банковской сферы, скорринг-продукты, объединяющие в себе два качества - доверие к клиенту и скорость принятия решения, станут все более востребованными в наступившем году.
В ближайший месяц ВТБ24 запускает скорринг-продукты «бизнес-экспресс» (оформление кредита на суммы до 4 млн рублей) и «бизнес-стандарт» (получение кредита по упрощенной схеме на суммы от 4 до15 млн рублей.
По словам начальника отдела продаж малому бизнесу Приморского отделения №8635 Сбербанка России Натальи КОНДРАТОВОЙ, в прошедшем году в сегменте микробизнеса огромную популярность получил кредит «Доверие», им воспользовались свыше 1400 приморских предпринимателей. В итоге кредитный портфель по данному продукту в феврале текущего года составил более 670 млн рублей.
Получить кредит может малый бизнес с годовой выручкой до 60 млн рублей. Кредит предоставляется на срок до трех лет без залога на любые цели и может быть оформлен как на юридическое лицо, так и на собственника бизнеса. Новая кредитная программа Сбербанка «Бизнес-актив» позволяет заемщику получить целевой кредит на покупку оборудования для его использования в коммерческой деятельности, в дальнейшем оно является единственным залогом. Аналогичным образом устроена кредитная программа «Бизнес-недвижимость». Также в 2011 году успешно стартовал проект «Корпоративное страхование» Сбербанка, несколько сот полисов было выдано клиентам банка за это время от лидеров страхового бизнеса - ВСК, Альянс (Росно), Росгосстрах, МАКС и Ингосстрах. И если на первом этапе наиболее востребованными оказались услуги имущественного страхования (автотранспорт, недвижимость, товарно-материальные запасы), то в 2012 году Сбербанк, дополнив продуктовую линейку новыми видами страхования: страхование от несчастных случаев и перерывов в производстве, страхование гражданской ответственности и сельскохозяйственных рисков, получит динамику и в новом направлении.
Начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса Дальневосточного банка Наталья КАЛЮЖНАЯ рассказывает, кредит «Доверительный» клиент может получить при наличии положительной кредитной истории не только в Дальневосточном банке, но и в других кредитных учреждениях под максимальную ставку в 15% годовых. Если же бизнесмен не имеет поручителей, а также отказывается от страхования жизни, процентная ставка повысится на 1,5% и составит 16,5%. Подобный лояльный подход к клиенту позволил Дальневосточному банку увеличить кредитный портфель на 60% по сравнению с 2010 годом.Диверсификация бизнеса - обращение за кредитом
«Сам по себе сегмент малого бизнеса за прошлый год несколько видоизменился - стало больше обращений за инвестиционными деньгами, малый бизнес вкладывается в производство, оборудование, транспорт. И СКБ-банк, безусловно, реагирует на эти посылы рынка - упрощает систему принятия решений, скорость, доступность к деньгам. Мы принимаем 150 обращений предпринимателей в день, и часто происходят интересные моменты. Например, мы выдали кредит на производство карандашей, которыми пишут и рисуют на территории всей страны», - замечает Евгений Павлов.
В качестве нового проекта, кредитование которого удалось реализовать в 2011 году, начальник кредитования и денежного обращения САММИТ БАНКа Анна МОНАСТЫРШИНА называет деятельность сфере хранения, складирования и реализации нефти и нефтепродуктов. Особенностью данного проекта является специфика соответствующего бизнеса: с одной стороны, он является высокодоходным, а с другой - в значительной степени подвержен влиянию не только экономических, но и политических факторов.
«В ушедшем году наиболее интересным стало кредитование в сфере строительства социальной инфраструктуры: школы, больницы в сельской местности, жилого многоквартирного дома. Кроме того, сегодня наблюдается активный спрос на кредитование в сфере государственных и муниципальных закупок со стороны заемщиков банка, которые освоили новый вид участия в аукционах на открытых площадках. В итоге банк предоставляет кредиты на обеспечение конкурсных заявок для участия в электронных торгах, а впоследствии, в случае выигрыша на аукционе, по условиям контракта зачастую необходима банковская гарантия для обеспечения его выполнения, которую мы успешно выдаем», - говорит Анна Монастыршина.
«Сегодня Дальневосточный банк принимает в залог не только недвижимость или автомобили, но и товары в обороте до 100%, а также рассматривает наряду с официальной отчетностью предпринимателя реальные обороты бизнеса. К нам обращались представители торговли, желающие расширить свой бизнес, теперь они открыли новые бутики, магазины. В наш банк пришли в качестве клиентов и сельскохозпроизводители из Спасского и Михайловского районов и сегодня, несмотря на предполагаемые риски, успешно выплачивают кредит», - комментирует Наталья Калюжная.
Управляющий директор департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ24 в ДФО Елена ГВАК рассказывает, что прошедший год продемонстрировал нацеленность клиентов на активную диверсификацию собственного бизнеса. Вследствие этого образовалась логичная взаимосвязь с обращением в банк за кредитом. В данной ситуации для воплощения в жизнь нового бизнес-проекта удобно воспользоваться инвестиционным кредитом банка.
В 2011 году наш банк активно кредитовал представителей малого и среднего бизнеса, открывавших деятельность по договорам франчайзинга. В основном это были договоры франчайзинга в сфере розничной и оптовой торговли (одежда, обувь, аптечные сети, строительные материалы и инструменты). Прошедший год показал большую заинтересованность клиентов в оборотных кредитах, и этот интерес банк поддержал различными акционными кредитами на пополнение оборотных средств, по принципу быстро и недорого.
В прошлом году банк активно кредитовал дальневосточных производителей. Одним из наиболее интересных проектов 2011 года, финансируемых за счет кредитов ВТБ24, можно назвать инвестиционное кредитование открытия лечебно-оздоровительного комплекса с горячими источниками на Камчатке. В Якутске и Южно-Сахалинске на кредитные средства банка ведется строительство нескольких торгово-развлекательных центров, во Владивостоке оформлена кредитная линия на модернизацию цеха по производству хлебобулочных изделий, осуществлено финансирование строительства многоэтажного административно–делового центра.
Банковские гарантии также стали одними из наиболее востребованных продуктов банка как для владивостокских, так и для хабаровских бизнесменов. Камчатской строительной компании была оформлена банковская гарантия ВТБ24 для обеспечения контракта на постройку социального жилья в Петропавловске-Камчатском», - говорит Елена Гвак.
Алексей Пастухов из направлений бизнеса, с которыми в минувшем году Примсоцбанк столкнулся впервые, выделяет новые идеи и технологии рекламной отрасли, а также открытие свиноводческого хозяйства в пригороде Владивостока. Любопытный кредит выдан Примсоцбанком на открытие салона красоты для домашних животных. Благодаря кредиту банка открыт новый консервный завод, а также создан автоматизированный цех для вязания перчаток. «Но не обошлось и без курьезов, мы даже рассматривали заявку с новой идеей бизнеса для закупки оборудования для фотографии ауры человека», - отмечает менеджер.
Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».