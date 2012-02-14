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Голос владивостокца стоит квартиры?

14 февраля 2012, 14:44
На избирательные участки Владивостока 4 марта горожан завлекают ценными и очень ценными призами.
Сюжет
Выборы

«Отдай голос – получи квартиру!» - с таким заголовком вышла городская газета «Владивосток». Впрочем, обвинять городскую администрацию в подкупе голосов избирателей на предстоящих выборах Президента РФ не стоит. Вспомнили о старой традиции советских времен – превращать день голосования в народный праздник, по сведениям газеты, частные компании.

Торговые ряды и концерты на избирательных участках и сегодня активно используют местные власти в провинции для привлечения избирателей. А бизнесмены Владивостока, как ранее сообщал "ЗР", организовали фонд лотереи из 1000 призов, среди которых значатся автомобили, компьютеры, сотовые телефоны, другая бытовая и видеотехника и даже квартира. Принять участие в лотерее могут все горожане, пришедшие к избирательным урнам города независимо от того, за кого из кандидатов в Президенты России отдали свой голос. Розыгрыш призов, сообщает «В», пройдет на центральной площади города.

«Золотой Рог».

#Новости#Выборы#Владивосток#Политика
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