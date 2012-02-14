Голос владивостокца стоит квартиры?

Торговые ряды и концерты на избирательных участках и сегодня активно используют местные власти в провинции для привлечения избирателей. А бизнесмены Владивостока, как ранее сообщал "ЗР", организовали фонд лотереи из 1000 призов, среди которых значатся автомобили, компьютеры, сотовые телефоны, другая бытовая и видеотехника и даже квартира. Принять участие в лотерее могут все горожане, пришедшие к избирательным урнам города независимо от того, за кого из кандидатов в Президенты России отдали свой голос. Розыгрыш призов, сообщает «В», пройдет на центральной площади города.