«Инноватизация» АТЭС

Сегодня практически все действия, планы и программы в Дальневосточном регионе неминуемо рассматриваются через призму года председательствования России в Форуме «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество». Для нас это особенно важно в контексте приближающегося саммита в сентябре 2012 года.
Руководство страны определило основную АТЭСовскую повестку - «Интеграция - в целях развития, инновации - в интересах процветания». По ней мы будем работать в течение всего этого года. Действительно, проблема инноваций является одной из приоритетных тем российского председательствования в АТЭС. Суть ее в том, что, наряду с либерализацией торговли, необходимо обеспечить реализацию основных принципов АТЭС и в других сферах, в том числе и в инновационной.
О том, что движение нашей страны в данном направлении становится последовательным, свидетельствует недавнее решение правительства Российской Федерации, утвердившее Стратегию инновационного развития на период до 2020 года.
Проблемы, на которые обращает внимание документ, общие для разных регионов РФ - невосприимчивость бизнеса к инновациям, низкий приоритет инновационной деятельности в стратегиях компаний. В Стратегии обращается внимание на координацию федеральной и региональной инновационной политики. Это весьма актуально, ведь в последнее время в регионах появилась потребность в определении собственных стратегий инновационной деятельности. Среди дальневосточных субъектов в Хабаровском крае, в Якутии и в Приморье ведется такая работа. Действующее правительство Владимира Путина рассчитывает на внимание к процессу «инноватизации» со стороны компаний с государственным участием. В 2012 году их вложения в инновационные программы должны вырасти до 950 млрд рублей, а в 2013 году - до 1,5 трлн рублей. Таким образом, госсектор должен сыграть важнейшую роль в инновационных процессах, однако не подменить собой частный бизнес, а выступить именно катализатором инноваций, особенно там, где этот процесс связан с известными рисками - за счет масштабных вложений в НИОКРы, производство и закупку современных товаров и услуг на внутреннем рынке. В результате, по словам премьера, в ближайшие десять лет доля инновационной продукции в промышленном производстве РФ должна вырасти с нынешних 4,5-5% до 25-30%, а расходы на НИОКР - увеличиться практически вдвое - до 2,5-3% ВВП. В Приморье такими «инновационными локомотивами» могли бы стать заводы «Прогресс» и «Звезда».
Известно, что существует ряд проблем, которые интересуют органы управления при организации инновационной деятельности. Если кратко, то это: есть ли в регионе инновационные проекты, в которые можно вкладывать деньги; есть ли люди, которым можно дать деньги для реализации этих проектов; есть ли механизмы и инструменты, с помощью которых можно было бы эффективно распорядиться имеющимися финансовыми ресурсами.
Дальневосточный федеральный округ, и Приморский край в частности, располагает сегодня большим научным потенциалом. В Приморье уже четвертый год действует краевой закон «Об инновационной деятельности». Однако возможности закона не реализованы, поскольку не осуществлен ряд предусмотренных им мер. До настоящего времени не утверждена региональная стратегия инновационного развития, нет даже краевой инновационной программы. Отсутствует законодательно закрепленное регулирование предоставления денежных средств, гарантий и льгот субъектам инновационной деятельности за счет краевого бюджета. До сих пор в администрации Приморского края не создан координационный совет, основной задачей которого являлась бы подготовка предложений по вопросам формирования и приоритетным направлениям реализации краевой инновационной политики. В результате так и не получила своего развития региональная инновационная система, не заработал механизм приоритетного развития высокотехнологичных секторов хозяйственного комплекса Приморского края.
А ведь только помощь и поддержка исполнительной власти федерального и регионального уровней позволит предложить нашим партнерам из стран-участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества достойные проекты и совместные инициативы инновационного развития на АТЭСовском пространстве.
Виктор ГОРЧАКОВ, председатель комитета по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Приморского края.
"Золотой Рог".