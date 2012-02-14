«Инноватизация» АТЭС

Проблемы, на которые обращает внимание документ, общие для разных регионов РФ - невосприимчивость бизнеса к инновациям, низкий приоритет инновационной деятельности в стратегиях компаний. В Стратегии обращается внимание на координацию федеральной и региональной инновационной политики. Это весьма актуально, ведь в последнее время в регионах появилась потребность в определении собственных стратегий инновационной деятельности. Среди дальневосточных субъектов в Хабаровском крае, в Якутии и в Приморье ведется такая работа. Действующее правительство Владимира Путина рассчитывает на внимание к процессу «инноватизации» со стороны компаний с государственным участием. В 2012 году их вложения в инновационные программы должны вырасти до 950 млрд рублей, а в 2013 году - до 1,5 трлн рублей. Таким образом, госсектор должен сыграть важнейшую роль в инновационных процессах, однако не подменить собой частный бизнес, а выступить именно катализатором инноваций, особенно там, где этот процесс связан с известными рисками - за счет масштабных вложений в НИОКРы, производство и закупку современных товаров и услуг на внутреннем рынке. В результате, по словам премьера, в ближайшие десять лет доля инновационной продукции в промышленном производстве РФ должна вырасти с нынешних 4,5-5% до 25-30%, а расходы на НИОКР - увеличиться практически вдвое - до 2,5-3% ВВП. В Приморье такими «инновационными локомотивами» могли бы стать заводы «Прогресс» и «Звезда».