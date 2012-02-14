Ипотека: первый шаг к собственному жилью

Если заемщик молод и у него пока небольшой доход, то в рамках программы «Молодая семья» он может привлечь в качестве созаемщиков и родителей - их доход будет учтен при расчете возможного лимита по кредиту. Не стоит молодой семье волноваться и о возможном снижении доходов в связи с рождением ребенка: на этот случай Сбербанк готов предоставить трехлетнюю отсрочку по платежам основного долга. Если же родится второй ребенок, то ситуация также упрощается - ведь в этом случае можно направить материнский капитал на досрочное погашение ипотеки, и такая возможность банком также предусмотрена. Также материнский капитал можно использовать в качестве первоначального взноса - для этого банк разработал специальную программу «Ипотека плюс материнский капитал».