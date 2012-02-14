Кандидаты в президенты доверяют немногим

А вот назвать фамилии доверенных лиц штаб отказался, сославшись на то, что нужно получить разрешение из Москвы. «ЗР» известно лишь, что в группе доверенных лиц по Приморью у Прохорова значится предприниматель, председатель Федерации водномоторного спорта Приморского края Юрий РЯБКО. Он, напомним, в августе прошлого года он был избран председателем регионального отделения партии «Правое дело» и покинул ряды партии практически одновременно с лидером Михаилом ПРОХОРОВЫМ, еще во время съезда в Москве.