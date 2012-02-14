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Когда отремонтируют Владивостокский цирк?

14 февраля 2012, 14:16
Владивостокский цирк тоже стоит на гостевой трассе, нуждается даже не в ремонте, а в реконструкции.

Владивостокский цирк тоже стоит на гостевой трассе, нуждается даже не в ремонте, а в реконструкции. Поскольку здание - собственность Росгосцирка, решение этого вопроса зависит от федерального центра.

- Документация на ремонт и реконструкцию цирка подготовлена и направлена в Росгосцирк. В свою очередь, Росгосцирк согласовал этот вопрос с Министерством культуры и направил документы в Минэкономразвития. Именно там должны согласовать финансовый план на выделение денег. Но они почему-то не согласовывают бумаги без объяснения причин, - рассказал PrimaMedia заместитель директора цирка Сергей МАМИНОВ.

«Золотой Рог».

#Новости#Проект «Наш город»#Владивосток#Общество
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