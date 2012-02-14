Когда отремонтируют Владивостокский цирк?

- Документация на ремонт и реконструкцию цирка подготовлена и направлена в Росгосцирк. В свою очередь, Росгосцирк согласовал этот вопрос с Министерством культуры и направил документы в Минэкономразвития. Именно там должны согласовать финансовый план на выделение денег. Но они почему-то не согласовывают бумаги без объяснения причин, - рассказал PrimaMedia заместитель директора цирка Сергей МАМИНОВ.