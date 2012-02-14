Коньячный сервелат не будет считаться алкоголем

«Мы проконсультировались с нашими юристами, и они нам сказали, что так как мы закупаем значительные количества конья¬ка для колбасы, то в соответствии с законом обязаны получать лицензию в РАР и подключаться к системе ЕГАИС, – рассказали в одной из столичных колбасных компаний. – Мы не вполне понимаем, зачем это надо, и продолжаем выпускать колбасу с добавлением коньяка. Но если нас обяжут получать лицензию, то от коньяка придется отказаться».