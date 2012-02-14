Коньячный сервелат не будет считаться алкоголем

Квас, кефир и сырокопченая колбаса не будут признаны алкогольной продукцией, несмотря на содержание в них некоторого количества алкоголя.
В распоряжении РБК daily оказался проект постановления правительства, содержащий список пищевой продукции, производство и оборот которой выводятся из-под действия закона «О госрегулировании алкогольного рынка» (171-ФЗ).
Для компаний принятие данного списка станет облегчением: производители коньячной колбасы, в частности, признались, что очень боялись попасть в поле зрения известного своей жесткостью Росалкогольрегулирования (РАР).
Как следует из документа, от контроля со стороны алкогольного регулятора будут освобождены сахаристые и мучные кондитерские изделия, безалкогольные напитки брожения и квасы, кисломолочные продукты, плодовые и ягодные пюре, фруктовые соки и сырокопченые колбасы. При этом в документе подчеркивается, что содержание алкоголя в продуктах, где спирт образуется сам собой, а не путем его добавления (кефир, квас, соки и т. д.), не должно превышать 1,5% объема готовой продукции.
Как удалось выяснить РБК daily, пер¬спектива быть признанным производителем алкогольной продукции наибольшую тревогу вызывала у отечественных производителей колбасы и кондитеров. В сырокопченой колбасе, конфетах и пирожных алкоголь появляется не в результате брожения, а путем добавления в продукт в процессе изготовления. Очевидно, что при масштабных объемах производства компании вынуждены закупать существенное количество алкогольных напитков.
Для производства некоторых видов сырокопченых колбас в России исторически используются коньяк и мадера. Согласно ГОСТ 16131-86 «Колбасы сырокопченые» коньяк добавляется в «Майкопскую», «Невскую», «Советскую», «Свиную» и «Столичную» колбасы, мадера используется при производстве колбасы «Особенной». По ГОСТу использование этих алкогольных напитков ограничено количеством 250 г на 100 кг несоленого сырья.
«Мы проконсультировались с нашими юристами, и они нам сказали, что так как мы закупаем значительные количества конья¬ка для колбасы, то в соответствии с законом обязаны получать лицензию в РАР и подключаться к системе ЕГАИС, – рассказали в одной из столичных колбасных компаний. – Мы не вполне понимаем, зачем это надо, и продолжаем выпускать колбасу с добавлением коньяка. Но если нас обяжут получать лицензию, то от коньяка придется отказаться».
По оценке Мясного союза, в России ежегодно выпускается 250 тыс. т сырокопченых колбас, из них 70 тыс. т – с применением коньяка. По словам президента союза Мушега Мамиконяна, на производство 1 т сырокопченой колбасы используется 2 л коньяка. В итоге максимально возможные совокупные закупки коньяка для производства колбасы могут составлять порядка 140 тыс. л, что соответствует среднемесячному объему производства коньяка на таких крупных предприятиях, как «Ладога» или Калининградский винодельческий завод.
«В советские времена комбинаты, выпускающие колбасу с добавлением коньяка, имели особый документооборот, и особый порядок получения, хранения и учета спиртовой продукции, – рассказал г-н Мамиконян. – Сейчас его используют для колбасы, выпускаемой по старым ГОСТам, новые комбинаты стараются не использовать коньяк в своей продукции, экономического эффекта его использование не приносит». По мнению г-на Мамиконяна, если сейчас это станет препятствием для работы, производители просто откажутся от использования коньяка.
В Росалкоголе заверили, что производители колбас и кондитерских изделий могут не беспокоиться по поводу необходимости получения лицензий. «В проект перечня пищевой продукции с содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции, которая выведена из-под действия 171-ФЗ, как мы и говорили, вошли кондитерские изделия, квас, кисломолочная продукция и сырокопченые колбасы, – заявили в пресс-службе ведомства.
«Золотой Рог».