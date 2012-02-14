Лицензирование пива может быть введено уже в этом году

Виктор Звагельский обещает восстановить права производителей натуральных напитков, дав им поблажки наравне с мини-пивоварнями. Но при этом он говорит, что эти компании также будут ограничены по объемам выпуска, а их продукция - по содержанию алкоголя. «После принятия поправок они смогут быть не крепче 6 градусов, - отметил г-н Звагельский. - В прежней редакции 171-ФЗ сидры и медовухи могли быть от 4 до 16 градусов».