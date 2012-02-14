МИД России заинтересован в восточниках с дипломом ДВФУ

- С появлением современных средств связи казалось, что дипломатическая работа теряет свою актуальность. Но последние международные кризисы, события в Ливии и Сирии показали нехватку дипломатического мастерства. Значение дипломатов нельзя преуменьшать, ведь у них важная миссия - увеличивать количество друзей у государства и находить общий язык с недругами. Руководство ДВФУ большое внимание уделяет реальной студенческой демократии, студенческому самоуправлению, соуправлению университетом - это кардинальные вещи, а в новом кампусе возможностей для этого будет еще больше. Студенты привыкнут участвовать в управлении своей студенческой жизнью, а затем легко перенесут эту привычку и во взрослую. Люди должны понимать, что среда, в которой они находятся, - это не чуждая среда и ее можно и нужно улучшать.