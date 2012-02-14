МИД России заинтересован в восточниках с дипломом ДВФУ

Школа региональных и международных исследований ДВФУ намерена усилить контакты с МГИМО - главным вузом страны по подготовке дипломатов. Специалисты московского вуза будут читать лекции приморским студентам и войдут в состав диссертационного совета ДВФУ.
Об этом в ходе встречи с журналистами накануне Дня дипломатического работника рассказали директор Школы региональных и международных исследований (ШРМИ) ДВФУ Владимир КУЗНЕЦОВ, который в течение нескольких лет занимал должность генерального консула России в Сан-Франциско (США), и Анна ХАМАТОВА, заместитель директора ШРМИ.
Владимир Сергеевич размышлял и о необходимости возрождения дипломатии в последние годы:
- С появлением современных средств связи казалось, что дипломатическая работа теряет свою актуальность. Но последние международные кризисы, события в Ливии и Сирии показали нехватку дипломатического мастерства. Значение дипломатов нельзя преуменьшать, ведь у них важная миссия - увеличивать количество друзей у государства и находить общий язык с недругами. Руководство ДВФУ большое внимание уделяет реальной студенческой демократии, студенческому самоуправлению, соуправлению университетом - это кардинальные вещи, а в новом кампусе возможностей для этого будет еще больше. Студенты привыкнут участвовать в управлении своей студенческой жизнью, а затем легко перенесут эту привычку и во взрослую. Люди должны понимать, что среда, в которой они находятся, - это не чуждая среда и ее можно и нужно улучшать.
- Школа региональных и международных исследований ДВФУ объединила в себе ВИМО и Восточный институт - «гигантов» подготовки международников на Дальнем Востоке России, - рассказала Анна Хаматова. - Но мы не выпускаем готовых дипломатов - ими можно стать или не стать. Подготовка, все те знания, компетенция и навыки, которые получают выпускники «международники» и «регионоведы» ДВФУ, дают им хороший старт для работы в дипломатических службах, иностранных представительствах - более 100 наших выпускников работают в консульствах и посольствах по всему миру.
В последние годы МИД очень активно работает с нашими выпускниками - в России не хватает специалистов по Вьетнаму, Китаю, Корее, поэтому министерство заинтересовано в них.
«Золотой Рог».