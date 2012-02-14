Миллион не привлек в села Приморского края врачей

«Мы бы с женой с удовольствием приехали в село, если бы с нами заключили договор и сразу бы выдали по миллиону - на эти деньги купили бы квартиру и спокойно жили и работали, - прокомментировал ситуацию в Приморье один из молодых врачей, фамилию которого по понятным причинам редакция не публикует. - Но как оказалось, всю сумму разбили на пять лет и будут выдавать как доплату к зарплате в течение всего срока. Как и где в это время жить - никто не думает.