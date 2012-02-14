Молитва для приморского переговорщика

То есть первый уровень стратегий – базовый, через который ты проходишь в независимости от того, знаешь ли ты это, или нет. Как говорил Нильс БОР в знаменитом анекдоте: «Я знаю, что подкова на двери – просто кусок железа. И я не верю, в то, что она приносит счастье, но, говорят, она приносит счастье в независимости от того, веришь ты в это или нет».