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Нового управляющего порта Посьет отыскали в Тамани

14 февраля 2012, 13:29
Новым управляющим ОАО «Торговый порт Посьет» («Порт Посьет», Приморский край) назначен Валерий БАЛАКИН.

Новым управляющим ОАО «Торговый порт Посьет» («Порт Посьет», Приморский край) назначен Валерий БАЛАКИН, ранее управляющий директор ООО «Порт Мечел¬Темрюк» на Тамани.

Предшественник Балакина Игорь ПРИЩЕПОВ был назначен гендиректором порта Посьет в сентябре 2008 года, до того работал главным инженером порта. При Прищепове порт неоднократно получал замечания по неудовлетворительной экологический обстановке.

Так, в свое время отдел по надзору на море по Приморскому краю департамента Росприроднадзора выписал стивидорной компании ОАО «Торговый порт Посьет» и ее управляющему штрафов на общую сумму 300 тыс. рублей за отсутствие ливневой канализации и складирование штабелей с углем на площадках, необорудованных твердым покрытием.

Досье «ЗР»

Торговый порт Посьет расположен в Хасанском районе Приморского края. Порт специализируется на перевалке угля на экспорт в страны Юго-Восточной Азии и Японию. 96,94% акций ОАО «Торговый порт Посьет» принадлежат «дочке» «Мечела» - ООО «Мечел-Транс».

Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог".

#Новости#Приморье#Бизнес
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