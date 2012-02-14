Нового управляющего порта Посьет отыскали в Тамани

Так, в свое время отдел по надзору на море по Приморскому краю департамента Росприроднадзора выписал стивидорной компании ОАО «Торговый порт Посьет» и ее управляющему штрафов на общую сумму 300 тыс. рублей за отсутствие ливневой канализации и складирование штабелей с углем на площадках, необорудованных твердым покрытием.