Нового управляющего порта Посьет отыскали в Тамани

Новым управляющим ОАО «Торговый порт Посьет» («Порт Посьет», Приморский край) назначен Валерий БАЛАКИН, ранее управляющий директор ООО «Порт Мечел¬Темрюк» на Тамани.
Предшественник Балакина Игорь ПРИЩЕПОВ был назначен гендиректором порта Посьет в сентябре 2008 года, до того работал главным инженером порта. При Прищепове порт неоднократно получал замечания по неудовлетворительной экологический обстановке.
Так, в свое время отдел по надзору на море по Приморскому краю департамента Росприроднадзора выписал стивидорной компании ОАО «Торговый порт Посьет» и ее управляющему штрафов на общую сумму 300 тыс. рублей за отсутствие ливневой канализации и складирование штабелей с углем на площадках, необорудованных твердым покрытием.
Досье «ЗР»
Торговый порт Посьет расположен в Хасанском районе Приморского края. Порт специализируется на перевалке угля на экспорт в страны Юго-Восточной Азии и Японию. 96,94% акций ОАО «Торговый порт Посьет» принадлежат «дочке» «Мечела» - ООО «Мечел-Транс».
Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог".