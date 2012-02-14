Особенности реформирования госзакупок

По мнению Набиуллиной, сотрудники контрактной службы должны нести персональную, очень жесткую ответственность за свои решения. И дисциплинарную, вплоть до дисквалификации, и административную. Руководитель управления по контролю за размещением государственного заказа ФАС России Михаил ЕВРАЕВ в беседе с «Маркером» был по-прежнему скептичен по отношению к проекту Минэкономразвития. «Это введение спортивной конкуренции вместо экономической: кто первый добежал до рубежа демпинга, тот и победил, а кто поставил цену ниже, тот снимается с торгов. Нонсенс», - поясняет Евраев. ФАС предлагает не отменять конкурсы при резком снижении цены и не полагаться на усмотрение чиновников. Но если цена упала больше чем на 30%, претендент должен предоставить обеспечение, в полтора раза превышающее сумму, указанную в конкурсной документации.Альтернатива предквалификации - доказательство опыта