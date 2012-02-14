Откуда взялись нищие в Приморье?

На что живет приют? Да главным образом на средства самих же постояльцев – они передают в общий котел половину пенсий, а кто работает – заработок, размеры которого порою смехотворны. Хотя вообще-то приют должен жить на пожертвования граждан. Таких не находится. Говорят, дома престарелых в Приморье переполнены, туда трудно попасть, а больных, неходячих – совсем не берут. А тут есть и такие. Ухаживают за ними, кормят и одевают те же постояльцы. Этакая братская взаимопомощь.