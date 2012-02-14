Ответственность автотранспортных предприятий ужесточат

15 февраля, ZRPRESS. Госдума намерена принять законопроект, направленный на усиление ответственности автотранспортных предприятий за выпуск на линию неисправного транспортного средства.
Законопроектом вводится административная ответственность юридических лиц в случае выпуска на линию неисправного автотранспортного средства и допуска к управлению транспортным средством лиц, находящихся в состоянии опьянения либо не имеющих права на его управления.
По мнению авторов законопроекта, данные меры ввиду установления повышенных материальных санкций для юридических лиц позволят сократить количество правонарушений, которые ставят под угрозу безопасность пассажиров.«Золотой Рог».