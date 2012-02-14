Предпринимателей Приморья вывела на митинг проблема экспорта металлолома

- Владимир Владимирович Путин при облете наших северных земель увидел горы невывезенного металлолома. Он сказал, что Север надо очищать и для этого туда вкладывать. Мы этим занялись на свои средства. Начали чистить страну от металлолома, который копился более 70 лет. Ведем легальный бизнес, - заявил в своем выступлении сотрудник компании «Гефест» Ибрагим КАЗИМОВ. – Но какие-то приспешники подсунули документы, из-за которых нам приходится выходить на митинг. Давайте поддержим наше государство и попросим правительство, чтобы оно отменило позорящее нашу страну постановление №1148.