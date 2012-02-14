Приморье не осталось в стороне от статьи Путина

- В рассуждениях Путина о демократии и качестве государства мне импонирует то, что он предлагает конкретные, системные решения, способствующие тому, чтобы народовластие действительно стала подлинным. Безусловно, проблем в стране много, в частности, до сих пор так и не побеждена коррупция. Но несправедливо возлагать вину за это на правительство и президента. Борьба с этим злом невозможна без участия каждого из нас, это действительно должно стать общенациональным делом. А так, получается, что мы сами утром несем чиновнику взятку, а вечером обвиняем в этом власть.