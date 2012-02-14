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Приморская ГИБДД обиделась зря

14 февраля 2012, 19:28
УФАС Приморья заинтересовалась любопытной рекламой: «В который раз идёте сдавать на права?», а ниже более крупным шрифтом «А к нам – 1 раз. Уже за деньгами!».

УФАС Приморья заинтересовалась любопытной рекламой: «В который раз идёте сдавать на права?», а ниже более крупным шрифтом «А к нам – 1 раз. Уже за деньгами!».

По мнению представителей полиции, данная надпись содержала определенный контекст и не красила экзаменационную службу ГИБДД. Члены экспертного совета не пришли к однозначной оценке. Тогда вышестоящий орган обсудил рекламу и решил, что она не содержит оскорбительных выражений в отношении работников ГИБДД, поскольку причинно-следственная связь между получением кредита и его использованием в последующем для приобретения прав незаконным способом, отсутствует.

«Золотой Рог».

#Новости#Дороги Владивостока#Владивосток#Общество
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