Приморская ГИБДД обиделась зря

По мнению представителей полиции, данная надпись содержала определенный контекст и не красила экзаменационную службу ГИБДД. Члены экспертного совета не пришли к однозначной оценке. Тогда вышестоящий орган обсудил рекламу и решил, что она не содержит оскорбительных выражений в отношении работников ГИБДД, поскольку причинно-следственная связь между получением кредита и его использованием в последующем для приобретения прав незаконным способом, отсутствует.