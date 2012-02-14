Приморские предприятия готовы поставлять продукты для саммита

Когда «ЗР» начинал компанию «Саммит накормим сами», нам не поверили. И вот среди компаний, вероятность участия которых в поставках продуктов питания для саммита АТЭС довольно велика, старейшее приморское предприятие - «Владхлеб».
Неслучайно этого производителя приглашали практически на все совещания, на которых обсуждались вопросы продовольственного обеспечения мероприятия. Объемы поставок хлебобулочной продукции еще не названы, но, очевидно, производственные мощности «Владхлеба» позволят обеспечить потребности в объемах и удовлетворить требованиям качества. По крайней мере, предприятие к этому активно готовится.
«В Приморье есть производители, продукция которых соответствует высоким стандартам качества и которые вполне могут стать поставщиками на саммите АТЭС, - генеральный директор ОАО «Владхлеб» Иван БОРИСОВ.- Требования, которые выдвигаются к продуктам, очень высоки, но предприятия региона, думаю, достойно справятся с этой задачей. Главное, мы видим понимание у организаторов мероприятия, что привлекать местных производителей необходимо. Для ОАО «Владхлеб» подготовка к саммиту стала определенным катализатором развития и роста. Наши специалисты активно работают над рецептурой и ассортиментом хлеба и хлебобулочных изделий, учитывая специфику вкусов и предпочтений иностранных гостей. Также продолжаем модернизацию предприятия: в этом месяце внедрили новое оборудование, которое позволит расширить производственные возможности выпуска продукции, мировых стандартов».
Елена АБАШЕВА, «Золотой Рог».