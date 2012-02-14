Приморские предприятия готовы поставлять продукты для саммита

«В Приморье есть производители, продукция которых соответствует высоким стандартам качества и которые вполне могут стать поставщиками на саммите АТЭС, - генеральный директор ОАО «Владхлеб» Иван БОРИСОВ.- Требования, которые выдвигаются к продуктам, очень высоки, но предприятия региона, думаю, достойно справятся с этой задачей. Главное, мы видим понимание у организаторов мероприятия, что привлекать местных производителей необходимо. Для ОАО «Владхлеб» подготовка к саммиту стала определенным катализатором развития и роста. Наши специалисты активно работают над рецептурой и ассортиментом хлеба и хлебобулочных изделий, учитывая специфику вкусов и предпочтений иностранных гостей. Также продолжаем модернизацию предприятия: в этом месяце внедрили новое оборудование, которое позволит расширить производственные возможности выпуска продукции, мировых стандартов».