Приморские старообрядцы нашли друг друга

Священным узами связали себя с приморскими девушками Яков и Фетис МОРАЧЕВЫ. «В жены взяли приморских девушек, Ирину и Василису. «Мы с Яковом сразу друг друга приметили, - говорит Ирина. - Cама я из Самарги, есть в Тернейском районе такое село, основанное в 1908 году переселенцами-старообрядцами. Тайга, бездорожье, туда только на вертолете добраться можно или по морю. Якова понимаю и за Америку его не корю. Наш род тоже в Китай уходил, спасаясь от преследований. Правда, мы на родину вернулись гораздо раньше, ну а Яков - сейчас. Значит, так Богу было угодно. Весны жду. Отсеемся, жить начнем. На любимой земле, с любимым».