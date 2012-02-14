zr.media
ГлавноеВсе новости

Приморские старообрядцы нашли друг друга

14 февраля 2012, 20:00
Переехавшие в Приморье старообрядцы из Боливии вступили в брак с девушками из Уссурийска.

Переехавшие в Приморье старообрядцы из Боливии вступили в брак с девушками из Уссурийска.

Священным узами связали себя с приморскими девушками Яков и Фетис МОРАЧЕВЫ. «В жены взяли приморских девушек, Ирину и Василису. «Мы с Яковом сразу друг друга приметили, - говорит Ирина. - Cама я из Самарги, есть в Тернейском районе такое село, основанное в 1908 году переселенцами-старообрядцами. Тайга, бездорожье, туда только на вертолете добраться можно или по морю. Якова понимаю и за Америку его не корю. Наш род тоже в Китай уходил, спасаясь от преследований. Правда, мы на родину вернулись гораздо раньше, ну а Яков - сейчас. Значит, так Богу было угодно. Весны жду. Отсеемся, жить начнем. На любимой земле, с любимым».

«Золотой Рог».

#Новости#Кадровый вопрос#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56