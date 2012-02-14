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Приморские такси перекрашивать не будут

14 февраля 2012, 17:02
Такси Приморья будут не перекрашивать, а оклеивать оракалом одинаковой расцветки.

Такси Приморья будут не перекрашивать, а оклеивать оракалом одинаковой расцветки.

Цветовая гамма пока не утверждена, но сотрудники компаний такси уверены: пока нет постановления, бить тревогу рано. «Насколько нам известно, речь все же идет не об однообразном цвете машин, а о едином решении наносимых на кузов цветографических схем или оракалов, - рассказали представители такси «Корона». - Непонятен, правда, его практический смысл, тем более что постановление о выдаче разрешений от 16 января никаких таких требований не предусматривает. Впрочем, нового документа в руках еще никто не держал, да и губернатор своего крайнего мнения не высказал, поэтому судить об этом рано.

Не исключено, что руководителям компаний такси предложат придумать и свои варианты «раскраски» машин-перевозчиков. Пока лидирует классическая желтая расцветка полоски оракала с шашечками вдоль бортов.

«Золотой Рог».

#Новости#Дороги Владивостока#Приморье#Общество
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