Приморские такси перекрашивать не будут

Цветовая гамма пока не утверждена, но сотрудники компаний такси уверены: пока нет постановления, бить тревогу рано. «Насколько нам известно, речь все же идет не об однообразном цвете машин, а о едином решении наносимых на кузов цветографических схем или оракалов, - рассказали представители такси «Корона». - Непонятен, правда, его практический смысл, тем более что постановление о выдаче разрешений от 16 января никаких таких требований не предусматривает. Впрочем, нового документа в руках еще никто не держал, да и губернатор своего крайнего мнения не высказал, поэтому судить об этом рано.