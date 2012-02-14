Приморские торговые сети не спешат выпускать товары Private label

Однако, как пишет «Российская газета», пока в России доля СТМ в ассортименте и выручке ретейлеров более чем на порядок ниже, чем в большинстве развитых стран мира. И выгода для покупателей не слишком велика: в Европе преимущество СТМ в цене на полке зачастую превышает 40%, а в России разница в цене, как правило, в 1,5-2 раза меньше (от 10 до 30%). Это обусловлено сравнительно коротким сроком развития СТМ (с 2001 года), высоким уровнем приверженности брендам российских потребителей, а также рядом просчетов, допущенных российскими ретейлерами при вводе в ассортимент СТМ.