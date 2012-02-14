Приморский шоумен спел частушки про оппозицию

Признается, когда его осенила идея сочинять вирши про кандидатов в президенты, не думал о славе и не гнался за ней. «Люди смотрят телевизор, читают новости в Интернете. От Приморья до Москвы далеко. Где-то люди митингуют, чего-то пытаются доказать. Ну, а у нас ничего не происходит, но свое мнение, своя позиция есть», - объяснил свою выходку Павел Куприянов журналистам ПТР. Свои частушки Павел обозначил адресом «61 квартира ТВ».