Приморский шоумен спел частушки про оппозицию

Павел КУПРИЯНОВ "Купер", известный приморский шоумен, кавээнщик, телеведущий и участник проекта Comedy Club Vlad Style, выложил в Интернете в начале февраля видео со своими частушками, посвященными оппозиции. И в итоге - 2000 просмотров меньше чем за сутки. И все потому, что в его юмористических куплетах на народный манер беззлобно высмеиваются кандидаты в президенты России.
Стать одним из самых посещаемых авторов популярного интернет-ресурса «Живой Журнал» смекалистому приморцу помогло чувство юмора и предвыборное настроение в стране. Сказать, что после этого Павел прославился, будет не совсем верно, скорее приобрел новых поклонников. Бывший кавээнщик давно зарабатывает на свой хлеб юмором и давно полюбился землякам. Покорять многомилионную виртуальную общественность Павлу помогает также интернет-ресурс YouTube.com. Коротко, весело и в цель выразить мысль может только частушка – уверен Павел и доказал это, спев и подыграв на гитаре.
Признается, когда его осенила идея сочинять вирши про кандидатов в президенты, не думал о славе и не гнался за ней. «Люди смотрят телевизор, читают новости в Интернете. От Приморья до Москвы далеко. Где-то люди митингуют, чего-то пытаются доказать. Ну, а у нас ничего не происходит, но свое мнение, своя позиция есть», - объяснил свою выходку Павел Куприянов журналистам ПТР. Свои частушки Павел обозначил адресом «61 квартира ТВ».
«Золотой Рог» по материалам "Вести Приморье" и YouTube.com.