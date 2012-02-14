Приморскстат: основные социально-экономические показатели Владивостокского городского округа за 2011 год

Структурные изменения в экономике
В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 1 января 2012 года по Владивостокскому городскому округу учтено 41,9 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности, что составило 64% общего количества организаций по краю. При регистрации 41% предприятий города заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования.
Зарегистрированные организации в своем большинстве являются коммерческими - около 84% общего количества организаций составляют общества с ограниченной ответственностью.
Наиболее распространенная форма собственности – частная. Ее имеет 92% хозяйствующих субъектов, 1,3% - государственную и 0,8% - муниципальную.
Больше всего организаций в Ленинском районе (29% общего числа), меньше всего – в Первомайском (12%). Строительство
По оперативным данным, в 2011 году за счет всех источников финансирования в городе были построены и сданы в эксплуатацию жилые дома общей площа¬дью 377,8 тыс. кв. м (на 13% больше, чем в 2010).
За счет средств индивидуальных застройщиков введено 267 домов об¬щей площадью 74,9 тыс. кв. м, что составило 20% введенного жилья по городу (на 5,5% меньше 2010 г.).
Среди объектов социальной сферы в 2011 году введены в действие:
- 2 дошкольных общеобразовательных учреждения по 240 ученических мест;
- общеобразовательная школа на 825 ученических мест;
- детская поликлиника на 400 посещений в смену;
-физкультурно-оздоровительный комплекс училища олимпийского ре¬зерва площадью 3 584 кв. м;
- реконструирована гостиница на 36 мест.
Строительными организациями всех форм собственности выполнено работ по виду деятельности «Строительство» на 81 млрд рублей (на 17% больше, чем в 2010 г.). Цены
Индекс потребительских цен в декабре 2011 года по сравнению с декабрем 2010 составил 105,6%, что ниже, чем в 2010 году (107%), и ниже, чем в целом по Российской Федерации (106,1%).
Цены на наблюдаемые продовольственные товары возросли на 5,1%, что на 4,6 процентного пункта ниже, чем в 2010 году.
Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, рассчитанная по среднероссийским нормам потребления, составила по Владивостоку в конце декабря 3782 рубля и возросла по сравнению с декабрем 2010 года на 3,4%.
В коммунальной сфере Владивостока тарифы за отопление возросли на 3%, электроснабжения – на 10%, холодного водоснабжения – на 15%. Плата за вывоз мусора возросла в 1,5 раза, за наем жилых помещений в муниципальном жилищном фонде – в 1,9 раза. В сфере связи городская телефонная связь, почтовая, проводное вещание, телеграфная стали дороже на 10-25%.Население и рынок труда
Население. По расчетной оценке, численность постоянного населения Владивостокского городского округа на 1 января 2012 года составила 622,7 тыс. человек. Естественная убыль населения (771 человек) была замещена миграционным притоком (7444 человека).
По предварительным данным, во Владивостокском городском округе в 2011 году родилось 6 489 детей (на 2,6% больше 2010 г.), умерло 7 260 человек (на 1% меньше 2010 г.). Число умерших превысило число родившихся на 11,9%.
В органах загс было зарегистрировано 5534 брака (на 8% меньше 2010 г.) и 3011 разводов (на 3% меньше). На 1000 заключенных браков при¬шлось 544 развода (в 2010 г. – 520).
Рынок труда. В 2011 году численность занятых всеми видами экономической деятельности, по оценке, составила 365 тыс. человек. В городской службе занятости по состоянию на 1 января 2012 года на учете состояло 2542 не занятых трудовой деятельностью гражданина, из них 2051 – официально зарегистрированный безработный (на 19% меньше 1 января 2011 года). Организациями города было сообщено о наличии 17 тыс. вакансий, нагрузка на одну заявленную вакансию составляет 0,1 человека.
"Золотой Рог".