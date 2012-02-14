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Примсоцбанк закрывает представительство

14 февраля 2012, 12:58
Совет директоров Примсоцбанка принял решение закрыть представительство банка в Москве.
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Банки

Совет директоров Примсоцбанка принял решение закрыть представительство банка в Москве. Таким образом, у Примсоцбанка больше не будет представительств. В то же время продолжает работу филиал Примсоцбанка в Москве, открытый 18 мая 2006 года. Директор филиала - член совета директоров Примсоцбанка Александр ЯРОВОЙ.

В материалах Примсоцбанка говорится, что в течение четвертого квартала 2011 года был реорганизован филиал в Находке и зарегистрирован филиал в Екатеринбурге. По состоянию на 1 января 2012 года в инфраструктуру банка входили головной офис, 9 филиалов, 34 дополнительных офиса. В Приморском крае находятся головной офис банка, 1 филиал и 28 дополнительных офисов.

«Золотой Рог».

#Новости#Банки#Приморье#Общество
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