Примсоцбанк закрывает представительство

В материалах Примсоцбанка говорится, что в течение четвертого квартала 2011 года был реорганизован филиал в Находке и зарегистрирован филиал в Екатеринбурге. По состоянию на 1 января 2012 года в инфраструктуру банка входили головной офис, 9 филиалов, 34 дополнительных офиса. В Приморском крае находятся головной офис банка, 1 филиал и 28 дополнительных офисов.