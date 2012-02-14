Работодатели Приморья тщательнее контролируют выплаты по больничным листам

По результатам всех проверок установлено 25 случаев выдачи листков нетрудоспособности с нарушением установленного порядка. К числу часто встречающихся нарушений относится продление листка нетрудоспособности без записи осмотров в первичной медицинской документации, а также продление его без решения врачебной комиссии на срок свыше 30 дней. В ряде случаев установлены факты симуляции заболевания, при котором врач вынужден выдать листок нетрудоспособности на короткий период.