«РАО ЭС Востока» разместило 63,7% допэмиссии

Допвыпуск 3 млрд 636 млн 867 тыс. 919 обыкновенных акций «РАО ЭС Востока» номиналом 0,5 рубля был зарегистрирован в конце мая 2011 года. В результате допэмиссии капитал увеличился на 5,4%. На момент размещения уставный капитал «ЭС Востока» составлял 21 млрд 558 млн 451 тыс. 684 рублей, он был разделен на 2 млрд 75 млн 149 тыс. 384 привилегированные и 41 млрд 41 млн 753 тыс. 984 обыкновенные акции номиналом 0,5 рубля.