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«РАО ЭС Востока» разместило 63,7% допэмиссии

15 февраля 2012, 00:29
Федеральная служба по финансовым рынкам РФ (ФСФР) зарегистрировала итоги размещения допэмиссия ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Федеральная служба по финансовым рынкам РФ (ФСФР) зарегистрировала итоги размещения допэмиссия ОАО «РАО Энергетические системы Востока» («РАО ЭС Востока»). Энергохолдинг разместил 63,7% (или 2 млрд 317 млн 68,93 тыс. акций номиналом 0,5 рубля на сумму около 1,2 млрд рублей) допэмиссии общим объемом 1,8 млрд рублей. Порядка 28,45% допэмиссии акционеры «РАО ЭС Востока» выкупили по преимущественному праву (цена размещения 1 бумаги соответствует номиналу).

Допвыпуск 3 млрд 636 млн 867 тыс. 919 обыкновенных акций «РАО ЭС Востока» номиналом 0,5 рубля был зарегистрирован в конце мая 2011 года. В результате допэмиссии капитал увеличился на 5,4%. На момент размещения уставный капитал «ЭС Востока» составлял 21 млрд 558 млн 451 тыс. 684 рублей, он был разделен на 2 млрд 75 млн 149 тыс. 384 привилегированные и 41 млрд 41 млн 753 тыс. 984 обыкновенные акции номиналом 0,5 рубля.

В результате допэмиссии были «размыты) доли двух крупных миноритариев дальневосточной компании - ООО «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) и кипрской Energyo Solutions Сеппо РЕМЕСА. Доля ГЭХ снизилась с 10,5% до 9,95%, доля Energyo Solutions - с 5% до 4,75%.

«РАО ЭС Востока» планирует через размещение допэмиссий получать средства, предусмотренные в федеральном бюджете для внесения в капитал компании. Для этих целей акционеры компании ранее одобрили увеличение объявленных акций на 20 млрд штук.

В бюджете РФ на 2011-2013 годы в отношении «РАО ЭС Востока» предусмотрено финансирование в объеме 1 млрд рублей на 2011 год, 0,73 млрд – на 2012 год, 2,4 млрд рублей – на 2013 год.

Досье «ЗР»

ОАО «РАО «ЭС Востока» создано 1 июля 2008 года в результате реорганизации РАО «ЕЭС России». Компания управляет энергетикой Дальнего Востока. Установленная мощность электростанций дальневосточных энергокомпаний, входящих в состав холдинга, составляет 8785 МВт. «РусГидро» в октябре консолидировала 69,316% «РАО ЭС Востока» на своем балансе в результате размещения допэмиссии. Большая часть этой доли ранее принадлежала государству - 52,6832%, еще 4,29% - «Интер РАО».

Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог".

#Новости#Энергетика#Дальний Восток#Бизнес
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