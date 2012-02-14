Республика Корея стала ближе

Что касается биометрической идентификации, то теперь иностранные граждане должны предоставить отпечатки указательных пальцев и цифровую фотографию в пунктах въезда в страну. Впрочем, дети до 17 лет, должностные лица иностранных правительств или международных организаций и сопровождающие их члены семьи, а также приглашенные лица от глав корейских центральных управлений освобождаются от данного требования.