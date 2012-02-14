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Республика Корея стала ближе

14 февраля 2012, 22:17
Республика Корея упростила правила выдачи виз - для транзитных пассажиров и тех, кто едет на лечение и диагностику на длительный период.
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Туризм

Республика Корея упростила правила выдачи виз - для транзитных пассажиров и тех, кто едет на лечение и диагностику на длительный период, но параллельно изменила правила миграционного въезда, введя процесс биометрической идентификации.

Прежде транзитные пассажиры, которые останавливаются в Корее более чем на одни сутки, должны были предоставить полный пакет документов для получения обычной визы. А сейчас процедура значительно упрощена, кроме анкеты и загранпаспорта теперь требуется только один документ - электронный билет на самолет.

Что касается биометрической идентификации, то теперь иностранные граждане должны предоставить отпечатки указательных пальцев и цифровую фотографию в пунктах въезда в страну. Впрочем, дети до 17 лет, должностные лица иностранных правительств или международных организаций и сопровождающие их члены семьи, а также приглашенные лица от глав корейских центральных управлений освобождаются от данного требования.

«Золотой Рог» по сообщениям «Дейта.ru» и «RATAnews».

#Новости#Туризм#Приморье#Рынки
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