Сады Приморья вновь расцветут?

- Вся проблема в крае в отсутствии системности и предсказуемости бизнеса в агросекторе – сейчас все существуют сами по себе, и каждый сам за себя. Сельская молодёжь учится в вузах в городах и выходит из них в никуда. А такие, как я, – агропроизводственники, мечутся в поисках необходимых кадров. И никто, похоже, этим в крае не занимается. Агрономов нет по определению – в Приморском сельхоз институте на эту специальность набора уже нет 2 года, поэтому постоянно ищем необходимых людей на федеральных просторах от Калининграда до Владивостока. Их мало, но есть. Я не тороплюсь, т. к. ошибиться в кадрах нельзя – потом намаешься. Проект длинный, мотивация серьезная – тут не о зарплате речь идёт, а о системной стратегической мотивации человека.