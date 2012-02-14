Сады Приморья вновь расцветут?

Евгений ЧИЖЕВИЧ считает свое отношение к бизнесу продолжением традиций его предков, поднимавших в крае производство в разных отраслях экономики. Получив всестороннее образование, в том числе диплом МБА и приобретя практику управления предприятиями в различных регионах страны и за рубежом, он вернулся в Приморье для того, чтобы работать здесь, на земле.
Его проект вызывает неоднозначную оценку специалистов хотя бы потому, что все попытки последних лет выстроить бизнес в такой сложной отрасли сельского хозяйства, как производство фруктов в промышленных масштабах, терпели неудачу. И все же директор ООО «Садгород» Евгений Чижевич уверен в будущем успехе своего предприятия.
- Почему вы решили возрождать промышленное производство фруктов в Приморье? Ведь разорились даже имевшиеся садоводчиские хозяйства, а в крае утвердилось мнение, что наш регион - не лучшее место для подобного производства.
- Достаточно немного покопать статистику агропромпроизводства середины 90-х годов, чтобы увидеть объемы производства фруктов на территории Приморского края. В мире все фрукты северного полушария выращиваются в районе 30-40-х параллелей, поэтому разговор про непригодность Владивостока (44 градуса СШ) под выращивание фруктов просто несерьезен.
А что касается самого проекта, то идея возникла ещё 20 лет назад, и вот только сейчас дошло дело до инвестиций, после получения серьезного руководящего опыта и наблюдения успешных мировых примеров в Италии и Германии. Меня поразило, какие огромные деньги извлекают хитроумные итальянцы из своей природы. И в нашем проекте базовым было желание жить и работать на земле. Сейчас это всё превратилось в серьезный стартап. Мы рассчитываем инвестировать большие деньги и в организацию первого за Уралом экологического поселения – полностью автономного и независимого.
- На сколько лет рассчитан ваш проект и что уже удалось сделать? Что в ближайших планах?
- У нас существует бизнес-план с горизонтом планирования 15 лет. Суммарно в проект будет вложено около $100 млн. Весной 2011 года была документально оформлена покупка 275 га земли в Пограничном районе, а осенью на первое поле было завезено 100 тонн органических удобрений, произведена дефектовка имеющегося жилого фонда и оборудования для работы весной.
В ближайшие годы будет отрабатываться технология, т. к. в крае, да и в стране, практически полностью утеряны агротехнологии выращивания плодово-ягодных культур. Всё и вся приходится собирать по крупицам: посадочный материал брать из Голландии, посылать на учёбу менеджеров в дальние края, чтобы снять технологическую кальку агропроизводства. Сейчас никакую агротехнологию невозможно воссоздать в России без помощи извне. Нет сортовых семян и саженцев, нет инженерных и агротехнологий, нет людей - носителей технологий и агрокультуры для их реализации.
Вторая ступень реализации проекта - промышленные высадки саженцев, деревьев и кустарников. В течение двух лет их будет высажено на площади около 500 га, заложен элитный селекционный питомник для плодовых культур, фактически в Приморье будет создан новый агропромышленный кластер. Мы рассчитываем, что под наши нужды на селе будет построено не менее 50 тыс кв. м жилья, объектов соцкультбыта, в общей сложности будет создано до 15 тыс. новых рабочих мест.
- Проект этот не только высоко рисковый, но и, очевидно, дорогостоящий с долгим периодом окупаемости. К вам с пониманием относятся кредитные организации, чиновники, ответственные за развитие отрасли?
- Проект рисковый ровно настолько, насколько рисково проживание в нашей стране. Период окупаемости и вправду не мал, т.к. товарное плодоношение начинается только на 4-5-й год. Но этот проект не для того чтобы «срубить деньжат по лёгкому», для этого есть масса других способов, этот проект - образ жизни.
Местная власть Пограничного района оказывает нам всякую поддержку. Все проблемы решаются оперативно, без жвачки и бюрократии. А вот краевые власти относятся с полным равнодушием. Я был на приёме у начальника департамента сельского хозяйства Приморского края господина БОРИСОВА. И вот теперь упражняюсь в эпистолярном жанре, веду обильную переписку с его ведомством уже скоро год. Ответы, которые получаю, юридически выверены, округлы и пусты, поэтому на краевые власти никакой надежды нет.
Что касается финансирования, то быстро и оперативно откликнулись из почти 15 банков в том числе Сбербанк и ВТБ24. За считанные дни со Сбербанком были решены все вопросы. Приятно видеть настоящий профессиональный финансовый менеджмент. А вот со страхованием не сложилось. Все готовы сотрудничать, но реальных продуктов страхования сельского хозяйства у страховых компаний нет. Говорят, что застрахуют наш урожай на третий год работы. Да на третий год я обойдусь без страхования. Так что рискуем на свои.
- Отрасль довольно специфичная для нашего края. Как вы решаете кадровую проблему?
- Вся проблема в крае в отсутствии системности и предсказуемости бизнеса в агросекторе – сейчас все существуют сами по себе, и каждый сам за себя. Сельская молодёжь учится в вузах в городах и выходит из них в никуда. А такие, как я, – агропроизводственники, мечутся в поисках необходимых кадров. И никто, похоже, этим в крае не занимается. Агрономов нет по определению – в Приморском сельхоз институте на эту специальность набора уже нет 2 года, поэтому постоянно ищем необходимых людей на федеральных просторах от Калининграда до Владивостока. Их мало, но есть. Я не тороплюсь, т. к. ошибиться в кадрах нельзя – потом намаешься. Проект длинный, мотивация серьезная – тут не о зарплате речь идёт, а о системной стратегической мотивации человека.
- Когда ваша продукция появится на рынке?
- Первый урожай планируется собрать до 50 тонн. Уже этим летом во Владивостоке будет открыта сеть небольших передвижных магазинов под общим брендом «ЗдороВО!», далее планируем работать в сегменте HoReCa, и все это плавно переедет в Интернет с возможностью домашних семейных заказов. Цены на продукцию будут аналогичны рыночным или ниже. После отработки технологии продаж в таком формате мы двинем по городам Приморского края и далее - до Урала.
Елена АБАШЕВА, «Золотой Рог».