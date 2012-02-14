Северная креветка стала Камчатской

Сегодня «Магаданрыба» - один из крупнейших добытчиков креветки в России, так как у нее самые крупные квоты на северную креветку. И часть добытой северной креветки поставляется в Москву. Там на заводах группы «Агама» деликатес глазируют, затем фасуют под брендом «Креветка Камчатская». В компании «Магаданрыба» считают, что такое сотрудничество выгодно для обеих сторон, потому, что рыбодобывающей компании тяжело достичь оборотов торговых компаний, так как основная специализация - это добыча.