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Северная креветка стала Камчатской

15 февраля 2012, 00:14
Компания «Агама» создала новый креветочный бренд - «Креветка Камчатская». Это – результат партнерства компании с ООО «Магаданрыба».

Компания «Агама» создала новый креветочный бренд - «Креветка Камчатская». Это – результат партнерства компании с ООО «Магаданрыба».

Сегодня «Магаданрыба» - один из крупнейших добытчиков креветки в России, так как у нее самые крупные квоты на северную креветку. И часть добытой северной креветки поставляется в Москву. Там на заводах группы «Агама» деликатес глазируют, затем фасуют под брендом «Креветка Камчатская». В компании «Магаданрыба» считают, что такое сотрудничество выгодно для обеих сторон, потому, что рыбодобывающей компании тяжело достичь оборотов торговых компаний, так как основная специализация - это добыча.

Юрий НУРМУХАМЕТОВ, "Золотой Рог".

#Новости#Рыбная отрасль#Приморье#Рынки
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