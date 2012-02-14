Слово вице-премьера снижает цены на ТО в Приморье

Четыре станции, которые на данный момент официально имеют право проводить технической осмотр транспортных средств, снизили цену почти в восемь раз. Вместо 3,5 тысяч рублей, большую часть из которых клиент платил не понятно за что, теперь получение талона ТО стоит всего 459 рублей. Сами же сотрудники пунктов объяснили ситуацию желанием работать законно и привлекать новых клиентов.