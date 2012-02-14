Слово вице-премьера снижает цены на ТО в Приморье

Пункты техосмотра в Приморье не сговариваясь снизили цену за услугу до 459 рублей. Также они исключили прочие дополнительные и непонятные услуги, которые ранее входили в стоимость процедуры ТО.
Ситуацию связывают с визитом во Владивосток первого вице-премьера Игоря ШУВАЛОВА и его заявлением на одной из радиостанций, что «ситуация с техосмотром в Приморском крае нуждается в строжайшем контроле».
Четыре станции, которые на данный момент официально имеют право проводить технической осмотр транспортных средств, снизили цену почти в восемь раз. Вместо 3,5 тысяч рублей, большую часть из которых клиент платил не понятно за что, теперь получение талона ТО стоит всего 459 рублей. Сами же сотрудники пунктов объяснили ситуацию желанием работать законно и привлекать новых клиентов.
«Золотой Рог».