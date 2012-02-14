Студенты Дальнего Востока могут поехать на выставку Computex-2012 бесплатно

Олимпиада посвящена вопросам администрирования серверных операционных систем Microsoft и пройдет в феврале-марте 2012 года в два тура. Первый тур – онлайн-тестирование всех желающих студентов. Участники, показавшие наивысшие результаты тестирования (10 человек), будут приглашены во второй тур. Участникам финального этапа будет предложено комплексное задание: на рабочих станциях в учебном классе выполнение настройки Microsoft Windows Server 2008 R2 в соответствии с заданными условиями.