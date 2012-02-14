Судьбу владивостокского стадиона «Строитель» решит Москва

«Луч» и вместе с ним стадион «Строитель» оказались в руках тогдашнего мэра Юрия Копылова. Спортивное сооружение превратилось в продовольственный рынок. «Луч» не только вылетел из высшей лиги, но еще и лишился практически всей своей недвижимости. Ушли на сторону и его главная база в районе станции Чайка в пригороде Владивостока, и принадлежавший клубу гастроном «Гермес». Кому и за сколько – выяснить не удалось. Но о порядке цифр можно судить хотя бы по тому, что офис клуба во Владивостоке на ул. Адм. Фокина, 26а был продан за $3 млн. Да и сам футбольный клуб «Луч» был реорганизован. Нынешний краевой ФК «Луч-Энергия» никакого отношения к общественной организации Крашенинникова не имеет.