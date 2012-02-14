Судьбу владивостокского стадиона «Строитель» решит Москва

Администрация Владивостока намерена забрать стадион «Строитель» у арендатора, который не хочет уступать. Мэрия Владивостока уже выиграла спор в Приморском арбитражном суде и в Федеральном арбитражном суде в Хабаровске.
Впрочем, арендатор оспорил и это решение. Дело переходит на более высокий уровень, в Высший арбитражный суд РФ. Обе стороны заявляют, что хотят отремонтировать «Строитель» на благо горожан.
- Я намерен реализовать давно разработанный план по реконструкции стадиона и строительству на его базе ледового дворца на южнокорейские инвестиции, - заверяет арендатор Николай КРАШЕНИННИКОВ.
У администрации Владивостока другие планы.
- В этом году хотим реконструировать ограждение и входную арку. На следующий год планируем реконструкцию основного ядра и трибун, - сообщили «ЗР» в пресс-службе администрации Владивостока.
Кто возьмется за реализацию своего плана, теперь зависит от решения Высшего арбитражного суда РФ.
Досье «ЗР»
Общественная организация «Футбольно-спортивный клуб «ЛУЧ» г. Владивостока (президент Николай Крашенинников) принадлежит 6 физлицам, в том числе Крашенинникову. Первично зарегистрирована 14 октября 1991 г.
Стоит отметить, что упорная и непрерывная борьба за стадион «Строитель» ведется с середины 90-х годов прошлого века. Причем она продолжалась при всех мэрах Владивостока, но с разной степенью успеха. Напомним эту, чуть ли не криминальную историю.
«Строитель» находился в аренде футбольной команды «Луч», которую в 1990 году возглавил заслуженный работник физической культуры РФ, удостоенный правительственной награды за подготовку национальной сборной к Олимпийским играм в Сеуле-88 Николай Крашенинников. Он первым в СССР перевел свой клуб в разряд профессиональных, а с развалом СССР, в 1992 году, «Луч» впервые в истории получил право выступать в высшей лиге. И тут власть обратила внимание на успешный и популярный клуб и решила его забрать в свои руки.
- Предстояли выборы главы администрации Владивостока. Владея «Лучом» на волне его популярности, можно было быстро поднять и свой рейтинг любому претенденту, - объясняет по-своему причину конфликта вокруг «Луча» Николай Крашенинников. – К тому же с помощью клуба можно весьма успешно «пилить» бюджетные средства. И главное – «Луч» владел крупной недвижимостью. В том числе и стадионом «Строитель».
Николая Крашенинникова вначале пытались уговорить. Не получилось. Тогда началась борьба в обычном для 90-х годов стиле. На него самого нападали дважды. Его руки до сих пор хранят следы переломов. На двоих родственников завели уголовное дело и посадили. Поджигали квартиру. Похищали сына. После продолжительной борьбы власти все-таки сделали «Луч» краевым, отстранив от должности руководителя клуба Николая Крашенинникова.
«Смещение было организовано мэром города Владивостока (на тот момент Владивосток возглавлял Юрий КОПЫЛОВ. – Прим. «ЗР), для чего им был сфабрикован протокол общего собрания, от 22 июня 1999 года, которого на самом деле не было. Этим же протоколом на должность президента клуба был избран мэр Копылов. Несмотря на очевидность подделки протокола, документы по изменению руководства клубом были зарегистрированы в Главном управлении юстиции по Приморскому краю», - цитируем депутатское обращение Владимира ЖИРИНОВСКОГО к генпрокурору РФ Юрию ЧАЙКЕ. Однако правоохранительные органы на помощь клубу так и не пришли.
«Луч» и вместе с ним стадион «Строитель» оказались в руках тогдашнего мэра Юрия Копылова. Спортивное сооружение превратилось в продовольственный рынок. «Луч» не только вылетел из высшей лиги, но еще и лишился практически всей своей недвижимости. Ушли на сторону и его главная база в районе станции Чайка в пригороде Владивостока, и принадлежавший клубу гастроном «Гермес». Кому и за сколько – выяснить не удалось. Но о порядке цифр можно судить хотя бы по тому, что офис клуба во Владивостоке на ул. Адм. Фокина, 26а был продан за $3 млн. Да и сам футбольный клуб «Луч» был реорганизован. Нынешний краевой ФК «Луч-Энергия» никакого отношения к общественной организации Крашенинникова не имеет.
Досье «ЗР»
Некоммерческое партнерство «Футбольный клуб «Луч-Энергия» (до 2011 года - НП «Футбольный клуб «Луч»). Учреждено администрацией Приморского края, администрацией г. Владивостока и ОАО «Дальэнерго». Первично зарегистрировано 2 августа 1999 года. В настоящее время является учредителем ФК «Луч-Энергия», выступающего в первом дивизионе чемпионата России.
Суд, в конце концов, признал правоту Николая Крашенинникова, после того, как его властные конкуренты были сняты с должностей.
- Да, суд признал, что протокол о моем отстранении был сфальсифицирован. Но экс-мэра Юрия Копылова и других привлечь к ответственности уже нельзя, потому что истек срок давности, - поясняет Николай Крашенинников, которому вернули управление над стадионом «Строитель» и сетует: - Хотел вернуть стадион владивостокскому спорту. Разработали план строительства ледового дворца. Нашел потенциальных спонсоров в Южной Корее. Но власти его не согласовали.
Тем не менее стадион привели в порядок. На нем возобновились спортивные мероприятия. Этой зимой по инициативе мэрии состоялся ледовый бал, собравший много молодежи. Но юридически «Строитель» оказался в подвешенном состоянии. Администрация Владивостока и арендатор начали борьбу. Дело в том, что аренда стадиона закончилась в августе 2011 года. Однако арендатор, ссылаясь на то, что из-за незаконных действий прежнего руководства городом он потерял пять лет, просит продлить аренду на соответствующий срок.
Администрация Владивостока не соглашается и утверждает, что «Строитель» нужно подготовить к саммиту, поскольку он стоит на гостевой трассе. Есть у нее и правовой аргумент - закон об АТЭС дает весомое юридическое преимущество.
Точку в истории борьбы за стадион «Строитель» теперь должен поставить Высший арбитражный суд в Москве.
Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».