Судебные приставы Приморья проводят конкурс

На конкурс принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир с 30 ноября 2011 года по 1 мая 2012 года. Победители первого этапа Всероссийского конкурса на лучшее освещение деятельности Федеральной службы судебных приставов в средствах массовой информации примут участие во втором этапе, который будет проходить в г. Хабаровск в июле-августе 2012 года, сообщила «ЗР» пресс-служба ФССП по ПК.