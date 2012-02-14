Тур в КНДР транзитом из Приморья

Желающие съездить в КНДР задают самые разные вопросы: будут ли какие-то ограничения на въезд в дни празднования; можно ли попасть в КНДР не через Владивосток, а через аэропорты Китая; как оформляется виза; что из техники (ноутбуки, фотоаппараты) можно ввозить; что можно оттуда вывозить и т. д.