Тур в КНДР транзитом из Приморья

Продажа туров в Северную Корею набирает обороты. Людей прельщает возможность стать участниками апрельских событий, когда страна будет праздновать 100-летие КИМ Ир Сена. Причем наибольший интерес проявляют не столько приморцы, сколько жители западных регионов России, сообщает PrimaMedia.
- Звонят даже из Украины, - рассказывает директор туркомпании «Фрегат Аэро» Сергей АЛЕКСЕЕВ. - Если в прошлом году отправили 2-3 группы, то сейчас разговор идет о 5-7 группах.
Желающие съездить в КНДР задают самые разные вопросы: будут ли какие-то ограничения на въезд в дни празднования; можно ли попасть в КНДР не через Владивосток, а через аэропорты Китая; как оформляется виза; что из техники (ноутбуки, фотоаппараты) можно ввозить; что можно оттуда вывозить и т. д.
Руководитель приморской турфирмы пояснил, что партнером на этом маршруте является государственная компания КНДР по туризму. И за все время совместной работы ни разу не было недопонимания или претензий.
- Если раньше в КНДР весьма настороженно относились к туристам, то сейчас они действительно стараются привлечь туристов, - поделился своими размышлениями Сергей Алексеев.
«Золотой Рог».