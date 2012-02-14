zr.media
ГлавноеВсе новости

Тур в КНДР транзитом из Приморья

14 февраля 2012, 17:15
Продажа туров в Северную Корею набирает обороты. Людей прельщает возможность стать участниками апрельских событий, когда страна будет праздновать 100-летие КИМ Ир Сена.
Сюжет
Туризм

Продажа туров в Северную Корею набирает обороты. Людей прельщает возможность стать участниками апрельских событий, когда страна будет праздновать 100-летие КИМ Ир Сена. Причем наибольший интерес проявляют не столько приморцы, сколько жители западных регионов России, сообщает PrimaMedia.

- Звонят даже из Украины, - рассказывает директор туркомпании «Фрегат Аэро» Сергей АЛЕКСЕЕВ. - Если в прошлом году отправили 2-3 группы, то сейчас разговор идет о 5-7 группах.

Желающие съездить в КНДР задают самые разные вопросы: будут ли какие-то ограничения на въезд в дни празднования; можно ли попасть в КНДР не через Владивосток, а через аэропорты Китая; как оформляется виза; что из техники (ноутбуки, фотоаппараты) можно ввозить; что можно оттуда вывозить и т. д.

Руководитель приморской турфирмы пояснил, что партнером на этом маршруте является государственная компания КНДР по туризму. И за все время совместной работы ни разу не было недопонимания или претензий.

- Если раньше в КНДР весьма настороженно относились к туристам, то сейчас они действительно стараются привлечь туристов, - поделился своими размышлениями Сергей Алексеев.

«Золотой Рог».

#Новости#Туризм#Владивосток#Рынки
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56